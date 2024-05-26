Палестина, 27 мая, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе израильских вооружённых сил.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Уточняется, что удар был нанесён в районе Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха в секторе Газа.

«Самолёт израильских ВВС в ходе разведывательного удара Армии обороны Израиля и ISA уничтожил террориста Ясина Рабиа, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии, а также высокопоставленного чиновника ХАМАС в Иудее Халеда Нагара», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, боевики участвовали в планировании и проведении террористических атак на Западному берегу реки Иордан и на территории Израиля, в результате которых погибли мирные граждане.

Как передавало ИА Регнум, ранее Армия обороны Израиля сообщила об ударе по военному объекту ливанского движения «Хезболла» в районе Айтаруна на юге Ливана. 16 апреля ЦАХАЛ объявила о ликвидации одного из командиров ракетного подразделения «Радван», входящего в состав шиитского движения «Хезболла». Утверждалось, что командир занимался планированием и содействовал запуску ракет по территории Израиля из западных и центральных районов Ливана. Кроме того, в результате удара израильской авиации погиб ещё один боевик из подразделения ракетных войск «Хезболлы» — Махмуд Ибрагим Фадель-Аллах.

О начале военной операции в восточной части города Рафах на юге сектора Газа ЦАХАЛ объявила 7 мая. Израильские военные взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом, перерезав пути поставок гуманитарной помощи. Пресс-секретарь управления Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права, указав, что не были обеспечены ни безопасность маршрутов эвакуации гражданского населения, ни доступность гуманитарной помощи. Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Как указал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Израиль за всё время военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных задач. Дипломат также выразил особенную обеспокоенность тем, что жизни заложников, захваченных ХАМАС, находятся в явной опасности, в то время как Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы решить эту проблему.