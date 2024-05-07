Нью-Йорк, США, 7 мая, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Израиль нарушил нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в городе Рафах в секторе Газа, заявил 7 мая на брифинге в Женеве пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке.

Omar Ashtawy/Global Look Press

«Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего, население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было», — сказал он.

Лаерке добавил, что также не были обеспечены безопасность маршрутов эвакуации и доступность гуманитарной помощи. Кроме того, соответствующие районы должны иметь инфраструктуру для приёма беженцев, а перемещённое население должно иметь возможность вернуться назад.

«В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещённое население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться», — заключил спикер.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в восточной части города Рафах в секторе Газа. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

В ночь на 7 мая uлава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады.

При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, через который проходит гуманитарный коридор.