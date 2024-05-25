Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Израильские военные атаковали объекты ливанского движения «Хезболла». Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что ранее с территории Ливана были выпущены снаряды по северной части Израиля. Сведения о пострадавших не приводились. В результате ударов пострадал ряд зданий.

«Самолёт ЦАХАЛ обнаружил несколько террористов, действовавших на военном объекте «Хезболлы», в районе Айтаруна на юге Ливана. Истребитель ЦАХАЛ нанёс удар по объекту, где действовали террористы», — уточнили в пресс-службе.

По данным ЦАХАЛ, артиллерия вела огонь для устранения угрозы в районе Кфаркелы на юге Ливана.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 апреля истребители ВВС Израиля также ударили по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Тогда израильские военные атаковали инфраструктуру в районах Джебель-Блат. Кроме того, армия Израиля ударила по объектам «Хезболлы» в районе города Марвахин.

16 апреля ЦАХАЛ объявила о ликвидации одного из командиров ракетного подразделения «Радван», входящего в состав шиитского движения «Хезболла». Утверждалось, что командир занимался планированием и содействовал запуску ракет по территории Израиля из западных и центральных районов Ливана. Кроме того, в результате удара израильской авиации погиб ещё один боевик из подразделения ракетных войск «Хезболлы» — Махмуд Ибрагим Фадель-Аллах.

Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин. Он добавил, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.