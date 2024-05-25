Нью-Йорк, США, 25 мая, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Израиль не достиг ни одной из своих целей за время военной операции в секторе Газа, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Khaled Omar/Global Look Press

«Израиль не имеет абсолютно никакого стимула прекращать боевые действия, несмотря на то, что они продолжаются уже семь месяцев. И совершенно очевидно, что он не выполнил ни одну из целей своей операции, заявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Дипломат выразил особенную обеспокоенность тем, что жизни заложников, захваченных ХАМАС, находятся в явной опасности, а Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы решить эту проблему. Такая позиция Тель-Авива, добавил Полянский, осложняет усилия международных посредников, которые содействуют прекращению огня в Газе и, в конечном счёте, освобождению заложников.

С другой стороны, отметил Полянский, США обладают рычагами давления на Израиль, но отказываются их использовать, зато критикуют любые призывы привлечь израильское руководство к ответственности за характер ведения боевых действий. К тому же они до последнего выступали против идеи о прекращении огня. А затем, добавил дипломат, Вашингтон сделал всё возможное, чтобы подорвать предложение о наделении палестинцев полными правами на членство в ООН.

«Таким образом, это обнажает их лицо и их истинные намерения применительно к Газе и Израилю», — заключил первый заместитель постпреда России при ООН.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить военную операцию в Рафахе. По словам председателя суда Навафы Салама, Тель-Авив должен предоставить отчёт о принятых мерах в течение месяца с момента оглашения данного решения.

Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права, указав, что не были обеспечены ни безопасность маршрутов эвакуации гражданского населения, ни доступность гуманитарной помощи.

13 мая телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что израильские войска стянули достаточное количество сил и резервов для проведения крупномасштабной военной операции в Рафахе, которая может начаться в ближайшие дни. При этом решение ЦАХАЛ о начале наступления будет означать, что Израиль пошёл наперекор требованиям США отказаться от операции на юге палестинского анклава, отмечал собеседник телеканала.

Израильская сторона неоднократно отвергала любые предложения о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Нетаньяху заявлял, что Израиль будет вести войну до тех пор, пока полностью не уничтожит палестинское движение ХАМАС.