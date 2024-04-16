Тель-Авив, Израиль, 17 апреля, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали одного из командиров ракетного подразделения «Радван», входящего в состав шиитского движения «Хезболла». Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«В районе Кфар-Дунина авиация Армии обороны Израиля нанесла удар… ликвидирован террорист Мухаммад Хусейн Мустафа Шечори, командир ракетного подразделения «Радван» группировки «Хезболла» в центральном и западном регионе Ливана», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале израильских вооружённых сил.

По информации ЦАХАЛ, командир подразделения «Радван» занимался планированием и содействовал запуску ракет по территории Израиля из западных и центральных районов Ливана.

Кроме того, в результате удара израильской авиации погиб ещё один боевик из подразделения ракетных войск «Хезболлы» — Махмуд Ибрагим Фадель-Аллах.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные в ответ на ночные атаки атаковали крупный объект по производству оружия движения «Хезболла» в районе города Наби-Шит на территории Ливана. До этого сообщалось об ударах авиации Армии обороны Израиля по объектам «Хезболлы» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы.