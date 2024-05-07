ЦАХАЛ объявила о начале военной операции в Рафахе
ЦАХАЛ: в восточной части Рафаха в Газе началась военная операция
Газа, Палестина, 7 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В восточной части города Рафах в секторе Газа началась контртеррористическая операция. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных, с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определённых районах на востоке Рафаха», — говорится в посте.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщила о взятии под контроль пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом. Пропуск жителей и гуманитарной помощи через КПП на границе прекращён.
ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.
«Международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться перед началом операции», — следует из сообщения.
Как передавало ИА Регнум, в ночь с 6 на 7 мая стало известно, что глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждёт от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией.
При этом, по информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, который является гуманитарным коридором.
В результате удара ЦАХАЛ по Рафаху на юге сектора Газа погибли 16 человек. Об этом 6 мая передало агентство Agence France-Presse со ссылкой на экстренные службы.