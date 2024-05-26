Тбилиси, 27 мая, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 мая в честь Дня независимости республики предложила представителям дипломатического корпуса, лидерам и сторонникам оппозиции свой план подготовки к предстоящим в октябре парламентским выборам. Свою инициативу она назвала «грузинской хартией».

David Monniaux Саломе Зурабишвили

«Решила представить своего рода план действий — грузинскую хартию, вокруг которой предлагаю сойтись политическим партиям. Согласие и обещание по всем вопросам, выполнение которых обязательно не только для европейской интеграции, но и для нас, для установления демократии и справедливого государства», — сказала Зурабишвили, обращаясь к собравшимся у её резиденции в Тбилиси.

Она добавила, что при подписании документа фракции обязуются выполнить его условия в будущем парламенте в случае победы на выборах оппозиции. Ещё одним условием Зурабишвили назвала проведение внеочередных парламентских выборов в 2025 году. По её мнению, нынешняя предвыборная среда не даёт возможности проявить себя в полной мере всем политическим силам.

Хартией предполагается отменить законы, «вредящие европейскому курсу» Грузии, один из них об иноагентах. При этом инициатива не призывает оппозицию к объединению в единый избирательный субъект на предстоящих выборах. Кроме того, документ включает амнистию по отношению к участникам протестов 2024 года, против которых возбудили дела. Президент Грузии также предложила провести реформу судебной системы и МВД.

Президент Грузии заявила, что планирует представить составленный ей план Брюсселю с целью возобновления процесса интеграции в Евросоюз и открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая грузинский парламент принял законопроект об иностранных агентах. Организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в особом реестре и ежегодно отчитываться о расходах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, назвав проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года. Проект, аналогичный американскому, рассматривают в настоящее время и власти ЕС. Если президент накладывает вето на законопроект и не выдвигает альтернативный проект, то запрет преодолевается при новом голосовании парламента большинством голосов депутатов, следует из конституции Грузии. Представители правящей партии, у которой есть большинство в парламенте, заявили, что вето будет преодолено.

26 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине. Он добавил, что Грузия после восстановления государственной независимости в 1991 году идёт «по пути Моисея», который приведёт страну к Земле обетованной.

По словам сенатора Алексея Пушкова, президент Грузии является главным иноагентом страны, работающим на подчинение внешним силам. Он напомнил, что Зурабишвили выступает против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» именно потому, что он по своему содержанию касается таких, как она.