Донецк, 26 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Волонтёры из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) запустили акцию «Белгород, мы с вами!» в поддержку жителей региона, который ежедневно подвергается атакам киевского режима. Об этом сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества в регионе.

Алексей Никольский/РИА Новости

Отмечается, что акция организована треком Росмолодёжь. Добро совместно с движением #МЫВМЕСТЕ и правительством Белгородской области.

«Все мы видим ситуацию в Белгородской области, тот же самый террор, который происходит на нашей земле со стороны ВСУ. Сегодня волонтеры молодежных организаций, в том числе Донецкой Народной Республики, в рамках движения #МЫВМЕСТЕ выразили поддержку жителям Белгорода и всего региона, запустив тем самым Всероссийскую акцию «Белгород, мы с вами!»», — приводит слова представителя центра Донецкого агентства новостей (ДАН).

Он отметил, что в рамках акции будет оказываться помощь от волонтёров #МЫВМЕСТЕ, а также проходить сбор средств на поддержу мирных жителей Белгородской области, который действует на сайте мывместе.рф.

Вместе с тем слова поддержки жителям приграничного региона выразили молодые люди из ДНР, которые лично знакомы с преступной агрессией киевского режима. По словам одного из волонтёров движения, первые звуки войны он услышал в 9 лет. В этом же возрасте он увидел разрушенные в результате атак украинских военных дома.

«С тех пор знаки плюс и минус перестали ассоциироваться у меня с уроками математики, а стали обозначением выхода артиллерии и прилётов», — приводит ДАН слова участника акции.

Кроме того, Росмолодежь. Добро совместно с Российским Красным Крестом, ОАО «РДЖ» и МЧС России работает на подготовкой программы реабилитации раненых граждан и семей, постоянно проживающих в обстреливаемых ВСУ зонах в оздоровительных учреждениях страны, сообщили представители движения. О запуске программы объявила 25 мая на выставке-форуме «Россия» руководитель направления Росмолодёжь. Добро Юлия Устинова.

Ранее, 13 мая, на выставке-форуме «Россия» стартовала акция в поддержку жителей Белгородской области «Белгород, наши сердца ― с вами!».

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно совершают атаки на территорию Белгородской области. Так, украинские войска вечером 25 мая обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из реактивных систем залпового огня, погибли четыре человека. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, ещё 22 дома, в том числе один многоквартирный, получили повреждения.

Вечером 25 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей. По данным Министерства обороны, украинские войска применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire. Ранее в субботу ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате одной из атак пострадала девятилетняя девочка, которую с осколочным ранением доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других пограничных регионов за их мужество, пообещав сделать всё для поддержки людей.