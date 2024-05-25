Белгород, 25 мая, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 15 воздушных целей, сообщил 25 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в посёлке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — написал он.

По предварительной информации, всего в результате обстрела пострадали четыре человека. По словам Гладкова, три женщины получили осколочные ранения в поселке Дубовое, ещё один пострадавший — в селе Таврово. Бригадами скорой помощи они доставлены в городскую больницу № 2, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Также Гладков уточнил, что в Белгороде после атаки ВСУ повреждений домовладений нет. В посёлке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Пожарными расчётами очаги возгорания были оперативно потушены. Также различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домовладениях. В селе Таврово на территории частного домовладения частично разрушен жилой дом, повреждена баня и посечён забор.

В Минобороны России информировали, что киевский режим предпринял попытку атаки Белгородской области с применением реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов были уничтожены над территорией региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 мая Гладков сообщал, что при атаке дрона-камикадзе ВСУ ранение получила девятилетняя девочка. На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка, у неё осколочное ранение левой голени.

В этот же день два человека погибли в результате обстрела белгородского посёлка Октябрьский со стороны ВСУ. Ещё десять человек получили ранения. В Шебекино в результате атаки дрона ВСУ ранения получила местная жительница.

Также белгородский губернатор 25 мая информировал об атаке ВСУ двумя беспилотниками села Безымено. В результате атаки полностью сгорела «ГАЗель», но никто из жителей не пострадал. Перед этим ВСУ в районе села Борисовка атаковали с помощью дрона-камикадзе работающий в поле грузовой автомобиль. В результате взрыва произошло возгорание кабины.

Кроме того, ВСУ 25 мая атаковали с помощью беспилотника село Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон сбросил взрывное устройство, повредив кровлю здания сельхозпредприятия. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, пострадавших в результате происшествия нет.