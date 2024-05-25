Белгород, 25 мая, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Девятилетняя девочка получила ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области, сообщил 25 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

У девочки осколочное ранение, она доставлена в больницу, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка 9 лет. У ребёнка осколочное ранение левой голени. Бригадой скорой она доставляется в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

Автомобиль, в котором находилась девочка и её близкие, полностью сгорел, добавил губернатор.

Кроме того, также вечером 25 мая в хуторе Панков дроны-камикадзе ВСУ атаковали жилой дом. В здании, а также в соседней хоязйственной постройки произошло возгорание. Повреждения получили четыре автомобиля, но пострадавших в результате атаки не было, рассказал также Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 мая Министерство обороны и Гладков сообщали и о других атаках ВСУ на Белгородскую область с применением беспилотников.

В Шебекино в результате атаки дрона ранения получила местная жительница. При атаке дронов на село Безымено сгорела «Газель», но никто из жителей не пострадал. Атаке беспилотника также подверглось село Красные зори. Кроме того, Минобороны сообщало, что в ночь на 25 мая над территорией Белгородской области было уничтожено два дрона.