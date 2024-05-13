Москва, 13 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» стартовала акция в поддержку жителей Белгородской области «Белгород, наши сердца ― с вами!». Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе выставки.

Неравнодушных граждан пригласили присоединиться к акции. На помощь белгородцам, пострадавшим от обстрелов ВСУ, можно перечислить любую сумму.

Сбор средств осуществляется на счета общественной организации МОО «Святое Белогорье против детского рака», в назначении платежа необходимо указать «Наши сердца с вами». Чтобы сделать пожертвование, нужно перейти по ссылке. Все собранные средства направят на лечение и реабилитацию пострадавших от обстрелов жителей региона.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины ежедневно совершают атаки на территорию Белгородской области. Так, 13 мая российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над территорией региона.

В Белгороде 12 мая в результате прямого попадания украинского снаряда в многоэтажку на улице Щорса рухнул целый подъезд. Погибли 15 человек.

11 января все российские регионы на выставке «Россия» присоединились к акции поддержки жителей Белгородской области. На стендах субъектов РФ появились слова «Белгород, наши сердца — с вами!». Губернатор Вячеслав Гладков выразил благодарность людям, которые пришли на выставку и посетили стенды региона.