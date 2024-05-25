Белгород, 25 мая, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Число мирных жителей, погибших в результате обстрелов Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины, возросло до четырёх. Об этом в субботу вечером, 25 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из посёлка Октябрьский», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, на данный момент в медучреждениях находятся 12 человек, в том числе один ребёнок, пострадавшие в результате двух обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска вечером 25 мая обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из реактивных систем залпового огня, погибли два человека. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, ещё 22 дома, в том числе один многоквартирный, получили повреждения. Ещё одна мирная жительница погибла при обстреле посёлка Дубовое.

Как передавало ИА Регнум, вечером 25 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей. По данным Министерства обороны, украинские войска применили реактивные системы залпового огня RM-70 Vampire. Ранее в субботу ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате одной из атак пострадала девятилетняя девочка, которую с осколочным ранением доставили в Валуйскую центральную районную больницу.