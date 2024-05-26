Вашингтон, 26 мая, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки примут участие в предстоящем «саммите мира» по Украине в Швейцарии в июне, сообщило 26 мая агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

РИА Новости / Максим Блинов

«Правительство США примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, саммит по Украине пройдёт 15–16 июня неподалёку от швейцарского города Люцерн без участия России. Швейцария по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в мероприятии.

Запланированная конференция в Швейцарии нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Россию, признал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters, опубликованном 20 мая. Он также обратился с просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту США Джо Байдену поддержать саммит в Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что это мероприятие является очередным надувательством со стороны США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, некоторые страны отказались участвовать в предстоящем «саммите мира» в Швейцарии, так как прагматично смотрят на вещи.

От непосредственного участия в конференции отказался президент США. Его решение стало «холодным душем» для Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала «Вышка» украинский политолог Константин Бондаренко.