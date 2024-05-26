Москва, 26 мая, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан — это важный шаг на пути к созданию многополярного мира. Такое мнение 26 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Никита Ляховецкий.

Михаил Синицын/POOL/ТАСС

Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом, где проведёт переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым.

Ляховецкий отметил, что Узбекистан является ключевым партнёром России в Средней Азии — стратегически важном макрорегионе для страны. Товарооборот России с ближним зарубежьем в Азии в 2023 году вырос до 56 млрд долларов, а главными партнёрами стали Казахстан и Узбекистан. Со странами Средней Азии Россия успешно взаимодействует в энергетической сфере, пояснил политолог.

«Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан — это ещё один шаг в сторону построения многополярного мира и развития этой многополярности. Россия строит отношения с другими государствами не с позиции силы, а на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Ляховецкий.

Он отметил, что экономика и ВВП Узбекистана растут ежегодно, товарооборот с Россией также увеличивается. Стороны прорабатывают проекты строительства атомной электростанции российского дизайна в республике и станции с малыми ядерными реакторами. Таким образом, Россия и Узбекистан развивают мирный атом. Рассматривается также возведение медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, уточнил политолог.

По словам Ляховецкого, в ходе переговоров в Узбекистане стороны обсудят экономические проекты в области энергетики, включая атомную. Также будут рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в социальной сфере, культуре и образовании. Например, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана планирует открыть в Узбекистане свой филиал.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что визит президента России в Узбекистан связан с расширением экономического сотрудничества между двумя странами.

«Контакты с Узбекистаном на высшем уровне последние годы были менее активные, чем, например, с Казахстаном. Однако сотрудничество между странами развивается стремительными темпами. Из-за этого накопилось много вопросов, связанных с взаимовыгодным сотрудничеством. Они будут обсуждаться во время встреч глав государств. Эта поездка носит исключительно прагматичный характер. Возможно, следующей страной визита российского лидера станет Казахстан. В начале мая во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию стороны обсудили вопросы расширения и углубления экономического сотрудничества. Уже тогда можно было предположить, что диалог двух президентов будет продолжен», — отметил экономист.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин подчеркнул, что Узбекистан — одна из ключевых стран Центральной Азии, которая в последнее время успешно развивается и проводит многовекторную политику.

«Одной из главных угроз Центральной Азии является радикальный исламизм. Поэтому Россия заинтересована в светском Узбекистане, где опасность со стороны исламистских группировок была особенно высока. Благодаря поддержке России Узбекистан успешно противостоит этой угрозе. Борьба с исламским экстремизмом — одна из ключевых тем для сотрудничества между нашими странами, наряду с экономическими вопросами», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Мирзиёев 21 мая провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере. Также, как рассказали в пресс-службе Кремля, два лидера обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан. Путин и Мирзиёев подтвердили стремление последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнёрства между двумя странами. Президент России также рассказал коллеге об итогах своего визита в Китай.

Мирзиёев 8 мая прибыл в Москву с рабочим визитом. По приглашению Владимира Путина глава Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Также Мирзиёев стал участником торжеств по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе двусторонних переговоров 8 мая Путин и Мирзиёев обратили внимание на активную работу правительств двух стран по расширению сотрудничества РФ и Узбекистана. Президент России отметил ежегодное увеличение объёма закупок овощей и фруктов из Узбекистана, заверив, что наращивать объёмы закупок предполагается и далее. Президент Узбекистана в свою очередь подчеркнул, что у страны есть возможность насыщать российский рынок продуктами сельского хозяйства.

В конце 2023 года Мирзиёев отмечал, что отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень и нерешённых вопросов между двумя странами нет.