Москва, 6 октября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень. Нерешённых вопросов между двумя странами нет, заявил 6 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

РИА Новости/Павел Бедняков Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«В целом у нас нет ни одного нерешённого вопроса, мы все наши договорённости решаем», — заявил Мирзиёев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Также президент Узбекистана сообщил, что, по итогам этого года, товарооборот двух стран может составить $12 млрд. Ежегодно этот показатель растёт примерно на 20%, и через пару лет он достигнет, вероятно, $20 млрд.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3837586" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Переговоры Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Встреча Путина и Мирзиёева состоялась 6 октябре в Кремле. Президент России назвал успешным развитие двусторонних отношений и поблагодарил Мирзиёева за личное участие в развитии российско-узбекистанских связей.

Путин отметил, что за 2022 год рост товарооборота двух стран составил 26%, а за семь месяцев этого года — 14,4%. Он добавил, что Россия занимает первое место в торговом обороте Узбекистана. В республике работают три тысячи компаний с российским участием, а в России работают 700 узбекских компаний.

Анонсируя эту встречу, пресс-служба Кремля сообщала, что по итогам переговоров Путин и Мирзиёев примут совместное заявление.