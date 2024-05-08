Москва, 8 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом, передаёт корреспондент ИА Регнум.

РИА Новости / POOL

У трапа самолёта Мирзиёева встречали исполняющий обязанности зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли Денис Мантуров и ряд других официальных лиц.

Как передавало ИА Регнум, по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина глава Узбекистана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Мирзиёев примет участие в торжествах в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Программа визита предусматривает проведение ряда двусторонних встреч, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Ранее в Кремле объявили список почётных гостей на параде Победы 9 мая в Москве. Почётными гостями на параде будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.