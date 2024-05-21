Москва, 21 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев 21 мая провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Климентьев

Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Обсуждён ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — сказано в сообщении Кремля.

Путин и Мирзиёев подтвердили стремление последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнёрства между двумя странами, отметила пресс-служба. Президент России также рассказал коллеге об итогах своего визита в Китай.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом. По приглашению Владимира Путина глава Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Также Мирзиёев стал участником торжеств по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе двусторонних переговоров 8 мая Путин и Мирзиёев обратили внимание на активную работу правительств двух стран по расширению сотрудничества РФ и Узбекистана. Президент России отметил ежегодное увеличение объёма закупок овощей и фруктов из Узбекистана, заверив, что наращивать объёмы закупок предполагается и далее. Президент Узбекистана в свою очередь подчеркнул, что у страны есть возможность насыщать российский рынок продуктами сельского хозяйства.

В конце 2023 года Мирзиёев отмечал, что отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень и нерешённых вопросов между двумя странами нет.