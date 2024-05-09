Москва, 9 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. В 2024 году Россия ожидает поставок узбекских фруктов и овощей, так же как и в прошлом. Об этом 8 мая в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

ИА REGNUM Свежие фрукты и овощи

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждём из Узбекистана, как и в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены всё-таки держат, не даёт им подниматься», — сказал российский лидер.

Путин отметил ежегодное увеличение Россией закупок из Узбекистана, заверив в дальнейшем наращивании объёмов.

В свою очередь Мирзиёев подчеркнул, что у Узбекистана есть возможность насыщать российский рынок продуктами сельского хозяйства.

В ходе беседы лидеры двух стран также обратили внимание на активную работу правительств по расширению взаимодействия.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом. Его встречали исполняющий обязанности зампреда правительства РФ, министра промышленности и торговли Денис Мантуров и ряд официальных лиц. По приглашению российского лидера Владимира Путина глава Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Также Мирзиёев станет участником торжеств по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В конце 2023 года Шавкат Мирзиёев заявлял, что отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень. Нерешённых вопросов между двумя странами нет, отмечал он.