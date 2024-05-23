Москва, 23 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом, сообщил 23 мая помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье — в понедельник — в Узбекистан», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о предстоящих заграничных поездках главы государства.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран, в том числе в торгово-экономической сфере.

8 мая Мирзиёев прибыл в Москву с рабочим визитом. По приглашению Владимира Путина глава Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе главы государства-наблюдателя. Также Мирзиёев стал участником торжеств по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе двусторонних переговоров 8 мая Путин и Мирзиёев обратили внимание на активную работу правительств двух стран по расширению сотрудничества РФ и Узбекистана. Президент России отметил ежегодное увеличение объёма закупок овощей и фруктов из Узбекистана, заверив, что наращивать объёмы закупок предполагается и далее. Президент Узбекистана в свою очередь подчеркнул, что у страны есть возможность насыщать российский рынок продуктами сельского хозяйства.

В конце 2023 года Мирзиёев отмечал, что отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень и нерешённых вопросов между двумя странами нет.