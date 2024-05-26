Москва, 26 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Заявление американского президента Джо Байдена о США как «единственной в мире сверхдержаве» было сделано с целью воодушевить сторонников Демократической партии США перед предстоящими выборами. Такое мнение 23 мая корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Aaron Schwartz/Global Look Press Джо Байден

В своей речи, произнесённой перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, Байден заявил, что благодаря вооружённым силам США «делают то, что может сделать только Америка — незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая мировая демократия». Он также отметил, что ни у одной страны нет таких союзников, как у США, которые «укрепляют и создают новые альянсы» в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Не стоит обращать внимание на эту речь Байдена, поскольку в ней нет ничего нового. Она полностью соответствует риторике его предшественника Барака Обамы, который говорил о США как о «граде на холме». Эта пышная речь Байдена призвана воодушевить сторонников Демократической партии США перед выборами. Однако многие американцы уже не верят в американскую исключительность, и эта идея их больше не вдохновляет. Состояние экономики, закредитованность в области медицины, образования и других сферах угнетает жителей страны», — отметил политолог.

Неясно каких союзников имел в виду Байден. Израиль, который сейчас бомбит сектор Газа, можно назвать союзником США, поскольку он достаточно субъектен для того, чтобы влиять на политику США. Южная Корея, Япония, Филиппины — это не союзники, а вассалы США, им просто указывают, что делать. Австралия — это просто ресурсная база, а Великобритания — это сателлит США, не обладающий особыми ресурсами, что видно по состоянию британского флота и армии, добавил Безпалько.

По его словам, в реальности из всех оборонных союзов ценными для США являются AUKUS (партнёрство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США) и разведывательный альянс «Пять глаз» (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США). Другие — просто формальные организации, созданные для того, чтобы показать влияние США в мире. Поэтому не стоит преувеличивать степень влияния США на мировую политику. Они пытаются подчинить себе весь мир, но не стремятся заключению союзов. Они пытаются сохранить своё доминирование, которое стремительно сокращается, подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он назвал Соединённые Штаты незаменимой нацией и единственной в мире сверхдержавой, — это позор года. Представитель МИД РФ также напомнила о предвыборной речи кандидата в президенты США от Демократической партии Вудро Вильсона, заявившего в 1912 году, что «незаменимых людей нет», и победившего по итогу на выборах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что после распада Советского Союза США стали единственной сверхдержавой, но американские элиты не справились со свалившимся на них грузом ответственности.

В начале года бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому к концу 2034 года ожидается непрерывный рост американского государственного долга и достижение исторического антирекорда.

По словам экс-президента Дональда Трампа, Джо Байден привёл экономику Соединённых Штатов в состояние упадка, когда инфляция вышла из-под контроля, а доллар рискует потерять статус мирового стандарта.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск подчёркивал, что ситуация с госдолгом приведёт к обесцениваю американской валюты.