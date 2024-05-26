Москва, 26 мая, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он назвал Соединённые Штаты незаменимой нацией и единственной в мире сверхдержавой, — позор года, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя выступление Байдена перед выпускниками Военной академии США.

Также представитель МИД РФ напомнила о предвыборной речи кандидата в президенты США от Демократической партии Вудро Вильсона, заявившего в 1912 году, что «незаменимых людей нет», и победившего по итогу на выборах.

Как передавало ИА Регнум, в начале года бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому к концу 2034 году ожидается непрерывный рост американского государственного долга и достижение исторического антирекорда. По словам экс-президента Дональда Трампа, Джо Байден привёл экономику Соединённых Штатов в состояние упадка, когда инфляция вышла из-под контроля, а доллар рискует потерять статус мирового стандарта. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск подчёркивал, что ситуация с госдолгом приведёт к обесцениваю американской валюты.

Президент России Владимир Путин отмечал, что после распада Советского Союза США стали единственной сверхдержавой, но американские элиты не справились со свалившимся на них грузом ответственности.