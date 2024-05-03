Вашингтон, 3 мая, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Если США не разберутся с собственным государственным долгом, превысившим уже отметку в 34 триллиона долларов, американская валюта окончательно обесценится. С таким заявлением на своей странице в социальной сети X выступил американский предприниматель Илон Маск.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению бизнесмена, власти Соединённых Штатов Америки должны принять решительные меры, чтобы урегулировать ситуацию с государственным долгом. По меньшей мере необходимо замедлить темпы его роста.

«Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — выразил Маск свои опасения.

Как передавало ИА Регнум, в начале года бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому ожидается непрерывный рост американского госдолга и достижение исторического антирекорда к концу 2034 года.

При этом президент США Джо Байден, выступая перед членами палаты представителей и сената 8 марта с ежегодным посланием «О положении страны», назвал американскую экономику предметом зависти всего мира. По его словам, уровень безработицы упал до минимального за последние 50 лет уровня, а показатели инфляции сократились с 9 до 3%.

Экс-президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что американская экономика за время президентства Джо Байдена пришла в состояние упадка, а инфляция вышла из-под контроля, что приведёт к потере долларом статуса мирового стандарта. По мнению политика, упадок американской валюты станет крупнейшим провалом США за 200 лет.