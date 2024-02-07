Вашингтон, 7 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Госдолг США достигнет абсолютного исторического рекорда к концу 2034 года и продолжит расти. Об этом сказано в распространённом 7 февраля докладе бюджетного управления Конгресса.

Иван Шилов ИА Регнум Экономика США

Уточняется, что к концу 2024 года госдолг США составит 99% ВВП, а к концу 2034 года он достигнет 116% ВВП. Это будет самый высокий уровень, зарегистрированный когда-либо.

При этом бюджетное управление прогнозирует, что объём ВВП госдолг превысит уже в 2025 году и составит 101,7% от него. Если в американском законодательстве не будет сделано изменений, то уровень госдолга продолжит повышаться и после 2034 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экономист и трейдер, автор бестселлера «Чёрный лебедь» Нассим Талеб предупредил о «смертельной спирали», к которой США могут привести дефицит бюджета и рост госдолга. По его мнению, дефицит денег в федеральной казне растет такими темпами, что нужно чудо, чтобы обратить вспять нанесённый ущерб.

В свою очередь, глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон указал, что внушительный госдолг подвинул экономику США к «краю обрыва». Банкир согласился с мнением экс-спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана, назвавшего госдолг растущим снежным комом с самым предсказуемым кризисом в истории США.

В январе Минфин США сообщил, что госдолг превысил $34 трлн, в течение 2023 года увеличившись на $4 трлн.