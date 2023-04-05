Таллахасси, США, 5 апреля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Уже вскоре доллар может перестать быть мировым стандартом для расчётов. Такое мнение в ходе выступления вечером 4 апреля в своём поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида, США) высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он подчеркнул, что американская экономика находится в упадке, а инфляция вышла из-под контроля.

«Наша валюта […] скоро перестанет быть мировым стандартом. Это станет нашим крупнейшим провалом за 200 лет», ― отметил бывший президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал рубль одной из сильных мировых валют. Глава государства связал его укрепление с начала 2022 года с переводом расчёта за газ на рубли. Он также назвал ошибочным решение США избирательно ограничить использование доллара. По словам Путина, американские власти сами наносят себе вред такими шагами и действуют в рамках сиюминутной политической ситуации.

Профессор политологии Атлантического университета Флориды, автор американского журнала The National Interest Роберт Г. Рабил предположил, что через несколько лет основной мировой валютой может стать юань. Он отметил, что всё больше стран, которым не нравится диктатура Соединённых Штатов Америки, склоняются к отходу от доллара.