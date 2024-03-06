Краснодар, 6 марта, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки после распада Советского Союза стали единственной супердержавой, но американские элиты не справились со свалившимся на них грузом ответственности, заявил президент России Владимир Путин 6 марта, выступая в центре «Сириус».

Иван Шилов ИА Регнум

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи глава государства пообщался с молодым человеком из США. Российский лидер назвал несомненным фактом, что эта страна является сверхдержавой.

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«Как ваши элиты воспользовались этой монополией на мировое господство, в этом вопрос. Я считаю, что Соединённые Штаты не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в ходе марафона «Знание. Первые», проходившем в «Сириусе», выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что сложился определённый круг стран, которые указывают другим государствам, как правильно жить. Он подчеркнул, что Россия отказалась подчиняться этому диктату.

В декабре 2023 года Путин заявил, что США сразу после распада СССР начали поощрять подрывную деятельность в России. Он напомнил, что Вашингтон работал с террористическими организациями, сепаратистами и пятой колонной, действовавшими на российской территории. Президент заявил, что американская сторона пыталась развалить Россию, чтобы устранить конкурента.