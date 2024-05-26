Днепропетровск, Украина, 26 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. На одной из электроподстанций в Днепропетровской области Украины найдено взрывное устройство, сообщила 26 мая пресс-служба украинского минэнерго в своём Telegram-канале.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и сапёров», — сказано в сообщении.

Также ведомство уточнило, что в Хмельницкой области из-за ракетной атаки было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населённых пунктах. В Сумской области снаряд попал в газораспределительную станцию.

О пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее стало известно о прогремевших в Хмельницкой области взрывах. По данным украинских СМИ, взрывы раздались в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где находится военный аэродром.

Также в ночь на 26 мая воздушную тревогу объявляли в Киевской области. Позднее сигналы включили в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Также ночью в находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович отмечал, что в Киеве началось формирование сопротивления против главы киевского режима Владимира Зеленского. Там развивается «неопределённая» ситуация, написал журналист. Все, кто поддерживал киевский режим, теряют интерес к нему из-за отсутствия мотивации.

О растущем пессимизме среди жителей Украины писала и газета The New York Times. Журналисты сослались на результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Согласно этому исследованию, рейтинг доверия граждан к правительству в Киеве упал с 74% в мае до 39% в октябре.

На Украине наблюдается системный кризис, который заставляет жителей сопротивляться власти. Такое мнение 25 мая корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Он отметил, что жители Украины устали от действий киевского режима. Популярность власти падает, а умирать на фронте никто не хочет. Кроме того, ситуация для ВСУ складывается неблагоприятная, и перспектив для улучшения положения не видно. Глава киевского режима Владимир Зеленский занят только самопиаром, он потерял поддержку избирателей, добавил политолог.