Москва, 25 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. На Украине наблюдается системный кризис, который заставляет жителей сопротивляться власти. Такое мнение 25 мая корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, комментируя массовую драку в Одессе между гражданскими лицами и военнослужащими.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что жители Украины устали от действий киевского режима. Популярность власти падает, а умирать на фронте никто не хочет. Кроме того, ситуация для ВСУ складывается неблагоприятная, и перспектив для улучшения положения не видно. Глава киевского режима Владимир Зеленский занят только самопиаром, он потерял поддержку избирателей, добавил политолог.

«В обществе накапливается усталость от действий властей, и люди начинают более открыто сопротивляться. Особенно это заметно среди молодёжи, которая и раньше была настроена протестно после начала мобилизации. Сейчас чувствуется переломный момент в отношении украинцев к своей государственности. Люди готовятся к важным изменениям в своей жизни», — отметил Фёдоров.

В свою очередь доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок отметил, что на Украине будут продолжаться конфликты между военными и местными жителями.

Борисёнок отметил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в стране наблюдается активная деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский аналог военкоматов) по отношению к мужчинам. Конфликты происходят по всей Украине, даже в её западной части.

«Массовая драка в Одессе, как пишут в украинских соцсетях, произошла после того, как в курортном районе Аркадия появились представители военкомата, которые пытались мобилизовать посетителей ночного клуба. В результате несколько десятков человек вступили в драку. Также наблюдаются случаи подобных конфликтов в сельской местности. Закон о мобилизации на Украине имеет плачевные последствия для украинской экономики. Работники предприятий находятся под угрозой мобилизации, поскольку легче мобилизовать представителей рабочих профессий, чем посетителей различных заведений», — отметил эксперт.

Он добавил, что киевская власть пытается соответствовать пожеланиям Запада, так как последний поставляет Украине вооружения, а личного состава не хватает. Те, кто хотел воевать за Украину, уже ушли на фронт, и остались те, кто не хочет умирать за киевский режим. Их и пытаются мобилизовать, поэтому и происходят конфликты. Однако сложно представить, как будут воевать те, кого схватили около ночных клубов или на предприятиях. Поэтому конфликты между местными жителями и представителями территориальных центров комплектования будут продолжаться.

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» сообщило о том, что в Одессе 24 мая произошла массовая драка гражданских лиц с военнослужащими. Отмечается, что инцидент произошёл в курортном районе Аркадия. Что именно стало причиной драки, неизвестно. На видео с места инцидента видно, что как минимум один человек пострадал.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 мая подписал закон, позволяющий мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. При этом такой возможностью не смогут воспользоваться лица, совершившие тяжкие преступления. По оценкам минюста Украины, число мобилизованных заключённых не превысит 20 тыс. человек.

Ещё в конце 2023 года Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов).

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что жители Украины организовали массовую акцию неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования от безысходности.