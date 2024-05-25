В подконтрольном Киеву Херсоне прогремело несколько взрывов
На Украине сообщили о прогремевших взрывах в Херсоне
Украина, 26 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. В находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне в ночь на 26 мая прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Других подробностей журналисты не привели. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли.
В Министерстве обороны России на данный момент не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.
Вечером 25 мая в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности с воздуха предупредили жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. В этот же день украинские средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах на севере страны. По данным издания «Страна. ua», взрывы были слышны в Чернигове.
Как передавало ИА Регнум, 23 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на херсонском направлении. По его словам, противник хотел высадиться на острова у Антоновского моста.
За неделю до этого власти Херсона заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры. По словам главы подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александра Прокудина, удар по объекту нанесли баллистической ракетой.