Украина, 26 мая, 2024, 01:40 — ИА Регнум. В находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне в ночь на 26 мая прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Других подробностей журналисты не привели. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли.

В Министерстве обороны России на данный момент не сообщали о каких-либо ударах по объектам на территории Украины.

Вечером 25 мая в пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности с воздуха предупредили жителей Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. В этот же день украинские средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах на севере страны. По данным издания «Страна. ua», взрывы были слышны в Чернигове.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на херсонском направлении. По его словам, противник хотел высадиться на острова у Антоновского моста.

За неделю до этого власти Херсона заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры. По словам главы подчинённой киевскому режиму областной военной администрации Александра Прокудина, удар по объекту нанесли баллистической ракетой.