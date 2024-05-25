Киев, 26 мая, 2024, 02:55 — ИА Регнум. На территории девяти областей Украины, в том числе Киевской, в ночь на 26 мая запустили сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации ресурса, в Киевской области тревогу объявили в 02:02 мск. Также сирены звучат в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу на территории Херсонской области не объявляли.

В ночь на 23 мая сигнал воздушной тревоги звучал во всех регионах Украины. Местные средства массовой информации утверждали, что ввод режима воздушной тревоги был связан с вылетами с аэродрома истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».