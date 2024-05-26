Киев, 26 мая, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило 26 мая агентство РБК-Украина.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

«В Хмельницкой области были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, взрывы раздались в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая в 02:02 мск в Киевской области объявили воздушную тревогу. Позднее сигналы включили в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Также ночью в находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях Украины.