На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Киев, 26 мая, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило 26 мая агентство РБК-Украина.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
«В Хмельницкой области были слышны взрывы», — говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, взрывы раздались в городе Староконстантинов Хмельницкой области, где находится военный аэродром.
Как передавало ИА Регнум, 26 мая в 02:02 мск в Киевской области объявили воздушную тревогу. Позднее сигналы включили в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Также ночью в находящемся под контролем киевского режима городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу на территории подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявляли. Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях Украины.