Вашингтон, 6 ноября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Население Украины морально готовится к затяжному вооружённому конфликту и среди жителей страны растет недовольство действиями властей, сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Журналисты сослались на результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Согласно этому исследованию, рейтинг доверия граждан к правительству в Киеве упал с 74% в мае до 39% в октябре.

В NYT отмечают, что только 48% украинцев доверяют государственному телевидению. Глава социологического института Антон Грушецкий констатировал, что жители Украины «впадают в пессимизм».

Он считает, что украинское население не чувствует себя в безопасности. Грушецкий подчеркнул, что граждане пытаются найти ответственных за провалы на фронте. Глава учреждения также полагает, что гнев граждан направлен на коррупцию и на Запад, который предоставлял Украине помощь «слишком вяло».

В свою очередь авторы публикации допустили, что пессимизм мог начать расти из-за провала контрнаступления ВСУ. Так, журналисты пообщались с главой львовского села Тухля Андреем Ткачуком, который рассказал, что могилы погибших украинских военнослужащих есть в каждом посёлке.

Он также добавил, что бойцы ВСУ устали физически и психологически от боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября газета Politico опубликовало статью, в которой приводилось мнение американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который считает, что украинский конфликт закончится тем, что Украине неизбежно придётся отдать России часть территорий. Парламентарий также отметил, что в окружении Владимира Зеленского начали сопротивляться его приказам.

5 ноября бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что у украинской армии закончилось «пушечное мясо», которое Киев мог бы бросить в наступление. Он отметил, что программа НАТО, которая предполагает борьбу «до последнего украинца», больше не работает.