В США сообщили о растущем пессимизме среди жителей Украины
NYT: среди жителей Украины нарастает пессимизм по поводу исхода боевых действий
Вашингтон, 6 ноября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Население Украины морально готовится к затяжному вооружённому конфликту и среди жителей страны растет недовольство действиями властей, сообщает газета The New York Times.
Журналисты сослались на результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Согласно этому исследованию, рейтинг доверия граждан к правительству в Киеве упал с 74% в мае до 39% в октябре.
В NYT отмечают, что только 48% украинцев доверяют государственному телевидению. Глава социологического института Антон Грушецкий констатировал, что жители Украины «впадают в пессимизм».
Он считает, что украинское население не чувствует себя в безопасности. Грушецкий подчеркнул, что граждане пытаются найти ответственных за провалы на фронте. Глава учреждения также полагает, что гнев граждан направлен на коррупцию и на Запад, который предоставлял Украине помощь «слишком вяло».
В свою очередь авторы публикации допустили, что пессимизм мог начать расти из-за провала контрнаступления ВСУ. Так, журналисты пообщались с главой львовского села Тухля Андреем Ткачуком, который рассказал, что могилы погибших украинских военнослужащих есть в каждом посёлке.
Он также добавил, что бойцы ВСУ устали физически и психологически от боевых действий.
Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября газета Politico опубликовало статью, в которой приводилось мнение американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который считает, что украинский конфликт закончится тем, что Украине неизбежно придётся отдать России часть территорий. Парламентарий также отметил, что в окружении Владимира Зеленского начали сопротивляться его приказам.
5 ноября бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что у украинской армии закончилось «пушечное мясо», которое Киев мог бы бросить в наступление. Он отметил, что программа НАТО, которая предполагает борьбу «до последнего украинца», больше не работает.