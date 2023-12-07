Загреб, 7 декабря, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В Киеве из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с получением западной поддержки началось формирование сопротивления против украинского лидера Владимира Зеленского, написал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский террорист

Автор отметил, что ещё летом стали понятны неудачи ВСУ на поле боя, уже тогда вся конструкция помощи Запада пошатнулась. С началом конфликта на Ближнем Востоке Украина лишилась прежнего внимания, финансирования и оружия.

В Киеве развивается «неопределённая» ситуация, написал журналист. Все, кто поддерживал киевский режим, теряют интерес к нему из-за отсутствия мотивации.

«Зеленский понимает, что, если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править жёстче <…> или уйти, если это ещё возможно», — считает Марьянович.

Киевские власти обвинили Зеленского во лжи, увидев возможность для удара по нему. Также главу режима не поддерживает военное руководство Украины. «Единственным спасением» для украинцев может стать бунт против Зеленского и договор по выходу из конфликта с Россией, но в США этому отчаянно сопротивляются, добавил обозреватель.

Когда американцы увидят бесперспективность своих действий, отдалятся от Зеленского, поскольку его обхаживания никогда никому особо не нравились, за исключением СМИ и ряда чиновников низшего ранга, подытожил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье издания Asia Times отметил, что Запад заменит Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности одержать победу в конфликте с Россией. Самым лучшим исходом для США и Украины будут переговоры с Россией, в противном случае Киев ожидает неизбежный военный крах, добавил он.

В политических кругах Украины растёт недовольство главой киевского режима, поэтому единственным вариантом спасения для Зеленского станет бегство. Даже супруга заявила, что не хочет его переизбрания на второй срок.