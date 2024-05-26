Москва, 26 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Иностранные наёмники осознают, что участие в боевых действиях на Украине может стать для них последним, поэтому они не хотят туда ехать. Об этом 26 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя слова председателя американской компании MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена о том, что беспорядок и сложная обстановка на линии фронта отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от участия в боях на Украине.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

По словам Кошкина, раньше на Украину приезжало много наёмников, которые хотели заработать большие деньги. Это началось в 2014 году, когда Киев начал бомбить мирных жителей Донбасса. Однако во время специальной военной операции они были поражены стойкостью и решимостью российских военнослужащих.

«Во время контрнаступления ВСУ наёмники столкнулись со «стальной стеной», которую так и не смогли пробить. Из-за этого контрнаступление Киева провалилось. Сейчас российские военнослужащие продвигаются вперёд, освобождая новые населённые пункты. Это вызывает у наёмников неуверенность и негативно сказывается на их морально-психологическом состоянии. Иностранные специалисты, которые считают себя профессионалами в сфере ведения боевых действий, заявляют, что Украина — это не место для их пребывания. Они не хотят туда ехать, потому что понимают, что могут не вернуться оттуда живыми. Мёртвым деньги не нужны», — подчеркнул военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, по словам председателя американской компании MOSAIC Тони Шиена, иностранные структуры рассматривают возможность отправки своих бойцов на Украину, но ситуация в зоне боевых действий вызывает у них разочарование. Из-за тяжёлых условий и операционных сложностей сокращается вероятность того, что на стороне Киева выступят больше ЧВК. В связи с наступлением ВС России хаос в украинских войсках может усилиться, предположил он. Глава MOSAIC также признал, что участие в боях на Украине оказалось для зарубежных ЧВК невыгодным предприятием, так как у Киева, которому нужны наёмники, может не оказаться денег на их содержание. Киев финансирует содержание ЧВК за счёт частных инвестиций, поэтому денежный поток подвержен колебаниям и неопределённости, добавил Шиена.

В марте Минобороны проинформировало об уничтожении в зоне спецоперации около 6 тыс. иностранных наёмников, большинство которых прибыли из Польши.

В том же месяце советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что численность иностранных наёмников, участвующих в боях на территории республики, заметно сократилась. Это произошло в том числе из-за быстрого выявления российской разведкой мест массового скопления наёмников.

В мае американское издание Business Insider отмечало, что командование ВСУ использует иностранных наёмников как расходный материал даже в большей степени, чем украинских бойцов. По словам одного из бывших наёмников, его отряд оказался в бою «подразделением-жертвой», которое фактически выполняло роль «лежачего полицейского».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что наёмники служат в заградительных отрядах, инструкторами, некоторые пристроились операторами беспилотников, на передовую «они не лезут».

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в рядах ВСУ стало в разы меньше иностранных наёмников после их массовой гибели во время летнего контрнаступления в 2023 году.

Могилы наёмников, воевавших за ВСУ, появились на кладбищах целого ряда европейских стран, в том числе Польши и Франции.