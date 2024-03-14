Москва, 14 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. За время проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ, сообщило 14 марта Министерство обороны.

Больше всего было уничтожено наёмников из Польши и Грузии — 1497 и 561 соответственно.

Всего за время проведения специальной военной операции на территорию Украины прибыло 13 387 иностранных наёмников, сказано в сообщении Министерства.

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