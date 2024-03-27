Донецк, 27 марта, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников заметно сократилась, они всё чаще прячутся в тылу. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

«Иностранных наёмников на линии фронта становится всё меньше и меньше. Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения. После массированных обстрелов большое количество наёмников стараются отсиживаться в тылах, не находиться на линии фронта», — уточнил советник.

Он напомнил, как в начале специальной военной операции наёмники массово приезжали на фронт, сейчас такой возможности нет, потому что российская разведка быстро выявляет места массового скопления наёмников и поражает их позиции не только на линии боевого соприкосновения, но и в пунктах временной дислокации. Уже известно о ликвидации нескольких французских офицеров, один из них был сыном видного генерала, сказал Кимаковский.

Советник добавил, что в ходе СВО по радиоперехватам в ДНР можно было услышать польскую, английскую, французскую, испанскую, немецкую, грузинскую и прибалтийскую речи. Наёмники участвовали в операциях ВСУ против ДНР с 2014 года, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта пленный наёмник из Грузии, приговорённый в России к пожизненному сроку за убийство трёх российских военнослужащих в Мариуполе, Мамука Гацарелия рассказал о воюющих в рядах ВСУ гражданах Великобритании, Японии, Израиля, Армении и Азербайджана. По словам наёмника, до 2022 года он служил в вооружённых силах Грузии, но, поддавшись пропаганде, решил участвовать в конфликте на стороне киевского режима. Гацарелия заявил, что некоторые из наёмников воюют на стороне Украины с 2014 года.

Систематические удары Вооружённых сил России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Раньше наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных, сейчас же они воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте, уточнил он.

В Минобороны РФ 14 марта сообщили об уничтожении 5962 иностранных наёмников ВСУ с начала СВО. Всего за время проведения спецоперации на территорию Украины прибыли 13 387 иностранных наёмников.