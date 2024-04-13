Херсон, 13 апреля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, чем занимаются иностранные наёмники в оккупированной киевскими боевиками части региона. На передовой их нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По словам Сальдо, наёмники служат в заградительных отрядах, инструкторами, некоторые пристроились операторами беспилотников, на передовую «они не лезут».

«Иностранные военные стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, украинцев», — пояснил «РИА Новости» Сальдо.

В целом на боевую обстановку на херсонском направлении, по мнению губернатора, эти «недалекие солдаты удачи» не влияют.

Как передавало ИА Регнум, польский военный контингент готовят для ввода на Украину, небольшие группы уже попадают в зону боевых действий под видом наёмников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

14 марта в Минобороны РФ отметили, что на Украине с начала спецоперации уничтожили свыше 5,9 тыс. иностранных боевиков. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497).

В рядах ВСУ стало в разы меньше иностранных наёмников после их массовой гибели во время летнего контрнаступления в 2023 году, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Могилы наёмников, воевавших за ВСУ, появились на кладбищах целого ряда европейских стран, в том числе Польши и Франции.