Вашингтон, 10 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало в разы меньше иностранных наёмников после их массовой гибели во время летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouТube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наёмники стали осознавать, что война — это ад, не шутка и не игра. Всё меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова, без надежды на выживание. Сегодня, думаю, на поле боя можно заметить все меньше наемников», — сказал военный.

Вместе с тем бывший разведчик отметил, что украинские войска были вынуждены бросать в бой наёмников в ходе контрнаступления, чтобы купировать дефицит военных в рядах ВСУ, однако большая часть из них была ликвидирована ВС России.

По словам Риттера, желающих воевать на стороне Украины становится всё меньше, так как наёмничество на стороне ВСУ можно сравнить со смертным приговором.

Как передавало ИА Регнум, американские СМИ сообщили, что количество могил американских наёмников, выступавших на стороне Киева, увеличивается на кладбищах в США.

По данным Минобороны России, почти 6 тыс. иностранных наёмников, прибывших на Украину, уже уничтожены. Больше всего среди них наёмников из Польши. Из 784 румынских наёмников уничтожены 349. В европейских странах растёт число захоронений тех, кто выступал на стороне ВСУ. Российский Следственный комитет объявил в розыск более 700 иностранцев за участие в боевых действиях, часть из них заочно арестована.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что численность задействованных в боевых действиях на территории ДНР иностранных наёмников заметно сократилась, они всё чаще прячутся в тылу.

Он напомнил, как в начале специальной военной операции наёмники массово приезжали на фронт, сейчас такой возможности нет, потому что российская разведка быстро выявляет места массового скопления наёмников и поражает их позиции не только на линии боевого соприкосновения, но и в пунктах временной дислокации. Уже известно о ликвидации нескольких французских офицеров, один из них был сыном видного генерала, добавил Кимаковский.

Систематические удары Вооружённых сил России отрезвили иностранных наёмников украинской армии и привели к их оттоку из временно оккупированной Киевом части Запорожской области, подтвердил 22 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов. Раньше наёмники массово прибывали в ряды ВСУ до того момента, пока не получили жёсткого ответа от российских военных, сейчас же они воюют в рядах ВСУ на уровне командования, практически не участвуя в боевых действиях на фронте, уточнил он.