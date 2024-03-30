Варшава, 30 марта, 2024, 11:37 — ИА Регнум. На кладбищах в странах Европы появляется всё больше могил граждан этих государств, наёмников ВСУ, погибших в ходе конфликта на Украине, передаёт 30 марта «РИА Новости».

Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

В частности, одна подобная могила находится на военном кладбище в Варшаве. На ней установлен чёрный гранитный памятник — квадратная плита с прорезанным крестом. Место рассчитано на погребение двух человек. В левой части захоронено тело уроженца Варшавы Даниеля Штыбера 1987 года рождения. На фотографии на памятнике он в камуфляже и с оружием.

«Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», — гласит надпись на памятнике.

По данным СМИ, Штыбер был инструктором по стрельбе и погиб в результате взрыва мины-ловушки в ноябре 2022 года, спустя полгода после прибытия в зону конфликта, сказано в материале.

Могила ещё одного наёмника ВСУ находится во Франции, на кладбище Кран-Жеврье в пригороде Анси. На обелиске указано только имя скончавшегося (Давид Донш) и годы жизни (1972–2023). По официальным данным, он умер на Украине.

По данным французского военного аналитика Николя Чинквини, Донш, бывший военнослужащий ВС Франции, приехал на Украину в августе 2022 года и погиб под Донецком 7 февраля 2023 года во время боя в составе неонацистского батальона ВСУ «Сич», отметили авторы. Дата смерти подтверждается и официальными данными властей Франции.

Видео еще одной могилы во Франции опубликовала ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян. Там похоронен 22-летний Андреас Галлоцци из Дижона. Фотографии на захоронении и его оформление указывают на участие Галлоцци в боевых действиях на Украине. По данным СМИ, он погиб в феврале 2023 года в ЛНР. Родители наёмника отмечали, что «очень гордятся» сыном, а его мать ездила в Киев, чтобы почтить память сына через год после смерти Галлоцци.

В материале также отмечается, что большинство французских наёмников, о гибели которых на Украине есть сведения, были молоды и не имели военного опыта. Близкие некоторых из них отмечали, что те отправились на Украину, «чтобы быть полезными», другие же в качестве причины указывали желание заработать.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше 5,9 тысячи иностранных боевиков и больше всего среди них (1497) граждан Польши. Также было уничтожено 147 наёмников из Франции.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, отмечал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В начале СВО наёмники массово приезжали на фронт, а сейчас российская разведка быстро выявляет места массового скопления наёмников и поражает их позиции не только на линии боевого соприкосновения, но и в пунктах временной дислокации, сказал Кимаковский.

Иностранные наёмники ВСУ в боях практически не участвуют, предпочитая отсиживаться за спинами местных военных, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Иностранцы особенно стали осторожничать и не выходить на поле боя после попадания в российский плен одного из польских наёмников, уточнил он.