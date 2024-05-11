Вашингтон, 11 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Руководители ВСУ используют иностранных наёмников как расходный материал, даже в большей степени, чем бойцов — граждан Украины, отметили в своей публикации 11 мая обозреватели издания Business Insider (BI).

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты приводят мнения нескольких бывших наёмников киевской армии, а также экспертов.

Один из собеседников издания, бывший наёмник, отметил, что подразделения ВСУ, в том числе наёмнические, недостаточно подготовлены и оснащены. Он назвал собственный отряд «подразделением-жертвой», которое фактически выполняло роль «лежачего полицейского».

«Если бы русские пришли, мы могли бы задержать их, может быть, на час», — заявил бывший наёмник.

Исследователь Университета Барселоны Маттео Пуглиесе, комментируя слова экс-наёмников, отметил, что к иностранным бойцам руководители ВСУ относятся как к расходному материалу для опасных операций, даже в большей степени, чем к военным — гражданам Украины.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России ранее неоднократно сообщало о поражении пунктов дислокации и мест временного размещения иностранных наёмников ВСУ. О таких ударах официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, в частности, 28 апреля.

Минобороны также сообщало, что почти 6 тысяч иностранных наёмников, прибывших на Украину, были ликвидированы. Больше всего среди них было граждан Польши. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

Наёмники ВСУ не появляются на передовой, они работают в заградотрядах или выполняют роль операторов беспилотных и иных систем, отмечал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.