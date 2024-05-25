Берлин, 25 мая, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Украина требованием сбивать российские ракеты напрямую силами НАТО, которое глава киевского режима Владимир Зеленский собирается выдвинуть во время поездки в Нормандию в июне, совершенно не озабочена потенциальным ущербом для своих западных союзников, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Райнхард Лаутербах.

IMAGO/Paulius Peleckis Владимир Зеленский

«Запад должен защищать воздушное пространство Украины ракетами со своей территории, даже если это явно сделает их стороной конфликта. Киев эти страхи не волнуют. Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — задался вопросом журналист.

По его мнению, Зеленский и его команда уже демонстрируют свойственный проигрывающей стороне полный нигилизм. Лаутербах отметил, что появляется всё больше признаков того, что конфликт на Украине постепенно становится не по зубам для её западных спонсоров и киевского руководства.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский намерен посетить мероприятия в честь 80-й годовщины открытия второго фронта в Нормандии и встречу G7 в Италии, чтобы снова обратиться за дополнительной военной поддержкой к западным союзникам.

По мнению главы киевского режима, именно ограничения на применение западного оружия, а не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале украинских войск в Харьковской области, где за неделю Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов.

Газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, поставляемым из США. Конгрессмены написали, что удары «могут» осуществляться по стратегическим целям и «при определённых обстоятельствах».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта. Позднее Захарова посоветовала конгрессменам рассмотреть возможность нанесения удара американским оружием по посольству США в Москве.

Формальное «разрешение» на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию украинского конфликта на невоенном треке, отметил в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.