Киев, 22 мая, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Мероприятия в честь 80-й годовщине открытия второго фронта в Нормандии и встречу G7 в Италии намерен посетить глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы снова обратиться за дополнительной военной поддержкой к западным союзникам. Об этом 22 мая сообщает Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Отмечается, что планы Зеленского выглядят особенно примечательно на фоне отмены им всех зарубежных поездок в связи с наступлением ВС России на харьковском направлении. Но предполагается, что намеченные поездки дадут украинскому главе шанс за короткое время лично встретиться и переговорить с мировыми лидерами, включая президента США Джозефа Байдена.

«Зеленский намерен воспользоваться этой поездкой, чтобы попросить у Запада ещё больше оружия, а также «попросить НАТО сбивать российские ракеты», — утверждают источники издания.

Кроме того, предполагается, что глава Украины потребует ускорить конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины, чтобы «финансировать её оборону и восстановление».

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению главы киевского режима Зеленского, именно ограничения на применение западного оружия, а не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале украинских войск в Харьковской области, где за неделю Вооружённые силы России освободили 12 населённых пунктов.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, Вашингтон предпринимает все меры для ускорения военной поддержки Киева.

Газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдут 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что Москва подобные действия будет расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.