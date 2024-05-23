Москва, 23 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Американским конгрессменам, призывающим «разрешить» ВСУ наносить удары американским оружием вглубь территории России, следует рассмотреть возможность нанесения удара по зданию посольства США в Москве, заявила 23 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наталья Селиверстова /РИА Новости

Она напомнила, что на слушаниях в Конгрессе с указанной инициативой выступал представитель Республиканской партии Майкл Маккол.

«Публикую для Майкла Маккола адрес «российской глубинки», по которому надо отработать в первую очередь: Москва, пл. Донецкой Народной Республики, д. 1, стр. 1–9 (Посольство США). Если нужна детализация по автопарку американских дипломатов, просьба обращаться в Департамент государственного протокола МИД России», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, на слушаниях в Конгрессе глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту России, на которой была отмечена зона досягаемости американских ракет, поставляемых Украине. Показывая карту, Маккол поинтересовался у госсекретаря США Энтони Блинкена, что тот думает по данному вопросу. Блинкен заявил, что решения должны принимать в Киеве. Маккол в ответ призвал Госдепартамент отменить «запрет».

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее отмечал, что в Вашингтоне в геометрической прогрессии растёт уровень истерической реакции на успехи российских войск в ходе спецоперации на Украине. Дипломат назвал крайне опасными и безрассудными призывы американских политиков о наращивании помощи киевскому режиму для нанесения ударов вглубь России. Такие заявления означают дальнейшее втягивание США в конфликт на стороне Украины, указал посол. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.

Разрешение на отмену запрета на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию украинского конфликта на невоенном треке, отметил в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.