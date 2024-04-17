Вашингтон, 17 апреля, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Из-за отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа ВСУ Украина скатывается к катастрофе. Такое мнение 17 апреля высказал автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Просто спросите украинского военного, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Это обещание звучит пустым», — написал он.

При этом обозреватель сослался на бойца одного из артиллерийских подразделений украинской армии с фронта, боеприпасы у которого закончились почти месяц назад.

По словам Деттмера, он наблюдал за ситуацией на Украине в ходе репортажей оттуда в течение последнего месяца.

«Картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой скатывание страны к катастрофе», — констатировал он.

Автор назвал мрачным моральный дух ВСУ, подорванный российскими бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями, а в находящихся под контролем киевских властей городах исчезли «толпы молодых людей», которые желали пойти в армию в первые месяцы после начала украинского конфликта.

Сейчас потенциальные призывники в ряды ВСУ уклоняются от призыва, проводя время в ночных клубах, а многие из них уехали с Украины, отметил обозреватель.

Он указал на то, что уволенные украинские бойцы в частном порядке признают, что летом неизбежны новые потери, хотя глава киевского режима Владимир Зеленский говорит, что ВСУ пытаются найти способ не отступать.

«Вопрос только в том, насколько плохими они [потери] будут», — добавил Деттмер.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля обозреватель издания National Review Эндрю Статтафорд написал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией уже летом. По его мнению, такое поражение может привести к краху «американского мира».

Французское издание Le Figaro 12 апреля сообщило, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте. Отмечалось, что огромные потери украинских войск на фоне прозрачности фронта и точности ударов армии России делают любую атаку ВСУ «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что украинская сторона открыто заявляет о планах устроить террористические акты в отношении российской инфраструктуры. Он подчеркнул, что это свидетельствует о правильности решения начать спецоперацию.