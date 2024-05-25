Москва, 25 мая, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Россия симметрично ответит в случае незаконного использования её активов странами Запада, у Москвы для этого есть ресурсы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По его словам, ранее всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это «табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются». Однако сегодня идеология поменялась, и теперь никакие основы, правовые основы, для западных стран не действуют, отметил министр.

«Теперь они говорят следующее: «Ну ладно, золотовалютные резервы мы пока не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые мы определяем». У нас то же самое есть, все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах «С», у нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально», — сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая американская газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена предложила создать новую финансовую организацию для помощи Украине за счёт доходов от замороженных российских активов.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

До 1 января 2025 года центробанки стран — членов ЕС должны приступить к перечислению доходов от замороженных российских активов. Переводы будут происходить раз в два года. При этом 90% доходов ЕС направит в Европейский фонд мира для дальнейшей военной поддержки Украины. Ещё 10% пойдут в бюджет ЕС для финансирования программ поддержки киевского режима. Такое распределение будут ежегодно пересматривать, первый процесс состоится до конца года.