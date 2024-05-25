Москва, 25 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в минувшие сутки потеряли до 210 военных в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад», сообщило 25 мая Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе насёленного пункта Степовая Новосёловка Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказал Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы в зоне ответственности группировки «Запад» были также поражены гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30, добавил официальный представитель Минобороны.

Также 25 мая Конашенков сообщил об освобождении населённого пункта Архангельское в ДНР. Подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Группировка ВС РФ «Восток» вышла на более выгодные рубежи. Также в минувшие сутки российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ.

Днём ранее, 24 мая, Минобороны сообщило, что группировка «Запад» в течение недели с 18 по 24 мая заняла более выгодные рубежи, а потери противника составили до 2040 человек. Общие потери ВСУ за неделю на всех направлениях составили около 11 тысяч человек.