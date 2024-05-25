Группировка «Центр» ВС России освободила село Архангельское в ДНР
Москва, 25 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Подразделения российской воинской группировки «Центр» освободили село Архангельское в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 мая на брифинге.
Он отметил, что Архангельское перешло под контроль России «в результате успешных боевых действий» на территории республики.
Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны. Бои шли у Новосёловки Первой, Яснобородовки, Зелёного Поля, Торецка и Константиновки.
Три контратаки украинских штурмовиков отражены у Шумов, Нетайлово и Соловьёво. Попытки атак предприняли подразделения 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ.
В результате противник потерял за минувшие сутки до 410 бойцов, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы российские военные поразили гаубицы М777, Д-20, «Мста-Б», М102, три гаубицы Д-30, пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация».
Как сообщало ИА Регнум, за минувшую неделю с 18 по 24 мая подразделения группировки «Центр» ВС России уничтожили до 2770 бойцов ВСУ, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин. Они нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразили 41 контратаку украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьёво в ДНР.