Москва, 25 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Подразделения российской воинской группировки «Центр» освободили село Архангельское в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 мая на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что Архангельское перешло под контроль России «в результате успешных боевых действий» на территории республики.

Кроме того, подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны. Бои шли у Новосёловки Первой, Яснобородовки, Зелёного Поля, Торецка и Константиновки.

Три контратаки украинских штурмовиков отражены у Шумов, Нетайлово и Соловьёво. Попытки атак предприняли подразделения 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ.

В результате противник потерял за минувшие сутки до 410 бойцов, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы российские военные поразили гаубицы М777, Д-20, «Мста-Б», М102, три гаубицы Д-30, пушку «Гиацинт-Б», САУ «Акация».

Как сообщало ИА Регнум, за минувшую неделю с 18 по 24 мая подразделения группировки «Центр» ВС России уничтожили до 2770 бойцов ВСУ, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин. Они нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразили 41 контратаку украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьёво в ДНР.