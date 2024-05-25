Москва, 25 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников на Украине, сообщил 25 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Также он сообщил, что средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России ранее неоднократно сообщало о поражении пунктов дислокации и мест временного размещения иностранных наёмников ВСУ. О таких ударах официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, в частности, 28 апреля.

Минобороны также сообщало, что почти 6 тысяч иностранных наёмников, прибывших на Украину, были ликвидированы. Больше всего среди них было граждан Польши. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

Наёмники ВСУ не появляются на передовой, они работают в заградотрядах или выполняют роль операторов беспилотных и иных систем, отмечал ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.