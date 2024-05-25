Москва, 25 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС России «Север» поразили живую силу и технику двух бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 25 мая официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области», — рассказал он.

По его словам, также были отражены две контратаки в районах населённых пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки, согласно данным российского военного ведомства, составили до 220 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО Vamire чешского производства и «Град».

Как передавало ИА Регнум, 22 мая глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области. 36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.

После совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым глава киевского режима Владимир Зеленский называл Харьковскую область одним из «наиболее горячих» направлений на фоне продвижения российской армии.

По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Также ситуацию усугубили истощённость подразделений, измотанность военных и острый дефицит боеприпасов. Кроме того, в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первой линии обороны, что явилось следствием повсеместной коррупции и воровства.