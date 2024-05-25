Москва, 25 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Сомнения в необходимости защищать Харьков есть среди бойцов ВСУ, рассказал украинский военнопленный Николай Перепаленко. Об этом сообщает 25 мая Lenta.ru.

Кадр из видео Николай Перепаленко

По его словам, часть украинских бойцов полагает, что не нужно оказывать сопротивление российским войскам. Он сообщил, что подразделениям ВСУ в Харьковской области не хватает боеприпасов.

«Мы об этом по рации передавали. Никто ничего [не предпринял]. Помощи никакой не было. И мы решили сдаться в плен», — сказал Перепаленко.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 18 до 24 мая российские войска, по данным Минобороны, освободили в Харьковской области село Старица и продолжили движение в глубину обороны ВСУ. Противник за неделю потерял в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север» до 1840 бойцов, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО «Град» и Vampire, а также 37 орудий полевой артиллерии.

Власти Харьковской области заявили, что из приграничных районов эвакуировали более 11 тыс. человек. При этом в отношении 28 украинских командиров возбуждены уголовные дела из-за провала при обороне под Харьковом.

17 мая президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.

В частности, посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области, отмечали сообщили в Минобороны.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу, который во главе с США поставляет украинским войскам вооружение.