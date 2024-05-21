Москва, 21 мая, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Посёлок Плетеневка в Харьковской области, недавно освобождённый ВС России, украинские войска с начала боевых действий использовали для обстрелов Белгородской области. Об этом сообщили 21 мая журналистам в Минобороны РФ.

Известия/Павел Волков

«С началом специальной военной операции с окраин данного населённого пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населённые пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие», — отметили в ведомстве.

Бойцы ВСУ оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме. Теперь ВСУ пытаются уничтожить посёлок и периодически стреляют по домам из артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Плетеневки, находящейся в 3 км к северу от Волчанска, Минобороны проинформировало 11 мая. Подразделения группировки «Север» также освободили Борисовку, Огурцово, Пыльную и Стрелечью. По данным на 17 мая, за неделю в Харьковской области освободили также Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец и Олейниково.

Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану, 17 мая заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он добавил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на то, что украинская армия обстреливает Белгород. Путин подчеркнул, что вина за наступление войск России лежит на киевских властях.